Jövő tavaszig megjelenhet a Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Bár pontos dátum továbbra sincs, azonban a Ubisoft végre nagyjából megerősítette a Prince of Persia: The Sands of Time Remake megjelenését, így kiderült, hogy mikor számíthatunk a klasszikus játék feldolgozására.

A franciák tervei szerint ugyanis a Prince of Persia: The Sands of Time Remake -nek március 31. előtt meg kell jelennie, legalábbis ezt a megjelenési ablakot adták meg, ami kicsit koraibb is, mint sokan gondolták volna, hiszen korábban 2026-os általános premier volt meghatározva hozzá.Így azonban biztos, hogy, sőt az sem zárható ki, hogy a Ubisoft már idén ősszel elérhetővé teszi a játékot, amelynek eredetije 2003-ban az év egyik legmagasabb pontszámokkal büszkélkedő játéka volt a Metacriticen.