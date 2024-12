Jövő nyáron érkezik a Mafia: The Old Country

, lenyűgöző látványvilággal, moziélményt nyújtó funkciókkal és átélhetünk egy brutális, szervezett bűnözéssel teli történetet. Új főszereplőt is kapunk, Enzo sztorija folyamatosan bontakozik ki előttünk, aki túléli a gyermekkori kényszermunkát, most pedig csatlakozhat Don Torrisi bűnöző családjához.Nick Baynes, a Hangar 13 igazgatója kiemelte, hogy a készülő cím egy igazi szerelmeslevél a régivágású, Mafia történetekhez, csapatuk pedig elkötelezett, hogy a franchise lehető legautentikusabb és izgalmasabb történetét hozza el, méghozzá 2025 nyarán.

