Nagyszerű hírek érkeztek a Persona 6 háza tájáról, amelyek bár csak pletykák, azonban így is sokaknak felcsillan miattuk a szemük, hiszen úgy tudni, hogy az Atlus egy éven belül kiadja a Persona 6-ot.

A hírt egy magát belsős informátornak nevező p0wyful nevű Twitter-felhasználó hozta nyilvánosságra több bejegyzésben, amelyekből kiderült, hogyEzzel csak az a legnagyobb baj, hogy a Persona 6-ot még semmilyen formában sem jelentették vagy mutatták be korábban, de erről is érkezett némi pletyka: az Atlus állítólag a The Game Awards részeként leplezi majd le a játékot és vele együtt a megjelenési dátumot is.