Jövő hónapban érkezik a SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake PlayStation 4-re, Xbox One-ra, Switch-re és PC-re január 31-én jelenik meg, jelentette be a THQ Nordic és a Purple Lamp Studios, ez határozottan izgalmas hír a Spongyabob rajongók számára, hiszen ez a megjelenési dátum már nincs túl messze.

A történetben Spongyabob és Patrik vásárol egy varázslatos buborékszappant Kassandrától, a jósnőtől, amivel különböző világokon keresztül utazhatnak. Valami szerencsétlenség történik, Bikinifenék megsemmisül és a két tökfejneka különböző világokból, hogy visszahozzák őket.A fizikai és a digitális kiadások előrendelései tartalmaznak egy ingyenes jelmezcsomagot is, így köztük a Battle for Bikini Bottomban látható SpongyaBob robotváltozatát, a Medúza Spongyabobot, vagy a szárított Spongyabobot.Az előzetesben kiemelt helyszínek közé tartozik a Glove World, a Dunces and Dragons középkori világa, a Bolygó Hollandi hajója és a Kr.e.-i, őskori időszak.

