Jövő héttől már vidámparkot is irányíthatunk majd a Genshin Impact-ban

A miHoYo fejlesztői felvezették a Genshin Impact soron következő frissítését, amely Parologism név alatt ismét rengeteg extrával bővíti majd ki az alkotást, sőt mi több, ezúttal egy igazi különlegesség várható.

Az 5.6-os update részeként ugyanis Fontaine-ban, hogy átvegyék felette az irányítást, de emellett két extra karakter is csatlakozik a kalandhoz, így Escoffier és Ifa, akik friss színt hoznak majd a játékba.Mindez nyilván csak a jéghegy csúcsa, de az alábbi kedvcsináló segítségével te is megismerkedhetsz egy kicsit alaposabban a következő nagy frissítéssel, ami napra pontosan május 7-én jelenhet majd meg PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox Series X/S-re és mobilokra is.

