Jövő hétre kapott megjelenési dátumot a Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York

A Dear Villagers kiadójának védő szárnyai alatt, a Draw Distance fejlesztőinek kezei között készült alkotás, a középpontban a vámpírklánok küzdelmeivel, amelyben mi az egyik vámpírként a túlélésért harcolunk majd.A népszerű univerzum kalandjátékos megközelítésének harmadik tagjaként érkező Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York ismét lehetőséget ad arra, hogy jobban elmerüljünk a vámpírpolitika ingoványos talaján, miközben a hatalmas káoszban csak mi döntünk majd főhősünk sorsáról.

Napra pontos megjelenési dátummal gazdagodott a Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York címre keresztelt narratív kalandjáték, ami a World of Darkness univerzumának egy újabb bővülését tűzte ki célul.