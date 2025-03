A Humble Games bejelentette, hogy 2025-ben sem hagyják a rajongókat Humble Games Showcase nélkül, így terveik szerint március 12-én, helyi idő szerint 17 óra magasságában indítják a közvetítést a Youtube-on keresztül.

Az eseményen több független partner is jelen lesz, és azon túl, hogy, biztosan láthatjuk majd az eseményen a Lost Skies mellett a Monaco 2-t és a Threads of Time JRPG-t.Ezen felül várható frissítés az On Your Tail, a Wizard of Legend II és az A Billie Bust Up kapcsán is, aki tehát szereti és követi az indie mozgalmat a játékvilágban, az biztosan sok-sok izgalmas dologgal találkozhat jövő szerdán.