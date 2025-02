A Nacon bejelentette, hogy idén is megrendezik Nacon Connect címre keresztelt saját bejáratú videojátékos eseményüket, ami a tervek szerint éppen egy hét múlva, azaz március 6-án lesz, helyi idő szerint 19 óra magasságában.

A Nacon Connect 2025 élőben követhető lesz majd a Youtube-on és a Twitch-en keresztül, és a broadcast várhatóen sok-sok izgalmas hírt tartogat majd, így többek közöttEzen felül lesznek vadonatúj kedvcsinálók és gameplay felvételek is már ismert projektekről, amelyek közül biztosan ott lesz az eseményen a HELL is US, az Edge of Memories és a Ravenswatch - természetesen sok más egyéb Nacon-játék mellett.

