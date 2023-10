Jövő héten indul a Halo Infinite ötödik szezonja

Halo Infinite?s Season 5: Reckoning launches October 17!



Are you ready for:



?? Game Mode ? Extraction

2?? Arena Maps

?? Flood-themed Customization

?? Free 20-tier Battle Pass ??

?? Multi-core Helmets

?? Forge AI Toolkit

?? Match XP in Custom Games

