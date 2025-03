Jövő héten indul a Fatal Fury: City of the Wolves második nyílt bétája

A teszt helyi idő szerint várhatóan, és egészen március 31-ig, azaz hétfő délelőtt 10 óráig várja az érdeklődőket, a részvételhez pedig nem kell majd sem PS Plus, sem Xbox Game Pass előfizetés.A cél ugyanis, hogy mindenki kipróbálhassa a játékot PC-n, PS4-en, PS5-ön és Xbox Series X/S-en, méghozzá valamennyi online és offline játékmóddal, négy pályával és mintegy kilenc karakterrel. A Fatal Fury: City of the Wolves végleges változata április 24-én érkezik.

Semmit sem bíz a véletlenre az SNK a Fatal Fury: City of the Wolves kapcsán, így most bejelentették, hogy a megjelenés előtt egy második nyílt bétát is elindítanak az alkotáshoz, aminek részeként bárki kipróbálhatja majd.