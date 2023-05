Az SNK bejelentette, hogy továbbra sem hagyja friss tartalmak nélkül a The King of Fighters XV rajongóit, így terveik szerint a jövő hét folyamán egy újabb harcossal bővítik majd ki az alkotás, aki nem mellesleg egy igazi amazon lesz.

Ő nem más, mint Sylvie Paula Paula, aki a hírek szerint pontosan május 16-án kerülhet be a játékba, és a kérdéses bunyós mellé természetesen egy extra jelmez is elérhetővé válik az alkotásban, hogy teljes legyen a kép.Sylvie egyébiránt az alábbi videón meg is mutatja, hogy mire lesz képes a gyakorlatban, így ha tudása megtetszett volna, akkor jövő héten csapj le rá PC-n, PS4-en, PS5-ön és Xbox Series X/S-en.

