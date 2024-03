Jövő héten érkezik ABA, a Guilty Gear -Strive- következő DLC karaktere

Az Arc System Works bejelentette, hogy napokon belül egy nagyon különleges karakterrel bővül a Guilty Gear -Strive- , lévén érkezik ABA, azaz Anna Brisbin, aki túlvilági arckifejezése mellett egy hatalmas grimaszoló kulccsal ütlegeli ellenfeleit.

Bár ez sokakat meglephet, valóban ez a helyzet ABA kapcsán, és ha nem hiszed el, akkor bátran nézd meg a hozzá kapcsolt kedvcsinálót, hiszen ebben a gyakorlatban is lehetőséged nyílik megtekinteni a kérdéses harcost, akiPC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re is.Jó hír, hogy ABA karaktere mellett egy ingyenes frissítést is kapunk ezen a napon a játékhoz, ami több balanszírozást is tartogat majd a verekedős játék kapcsán, sőt egy második fizetős DLC egyaránt beroboghat majd, ami egy extra pályával szolgál majd a rajongóknak.

