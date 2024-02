Jövő héten érkezik a Sons of the Forest végleges változata

Hamarosan kiléphet a korai hozzáférésből a Sons of the Forest , az Endnight Games ugyanis bejelentette, hogy február 22-én számíthatunk majd arra, hogy felkerüljön a Steamre a kérdéses horrorjáték befejezett verziója.

Mint ismert, a Sons of the Forest a korábbi The Forest belső nézetes horror folytatása, amely már tavaly február óta elérhető korai hozzáférésben, tehát igencsak itt volt már az ideje annak, hogy befejezzék a készítők, a rajongók pedig teljes pompájában elérhessék maguknak. Sons of the Forest egyébiránt, amelyben démonokkal harcolhatunk, építhetünk, craftolhatunk, miközben olyan részletekre is odafigyeltek az alkotók, mint az évszakok változása, sőt az egészet még kooperatív élményekkel is feldobták.