Jövő héten érkezik a Death Note: Killer Within PC-re és PS-re

Hivatalosan is felfedték a régóta pletykált Death Note-játékot, a Death Note: Killer Within egy közösségi dedukciós cím lesz, amely a néhány nap múlva esedékes megjelenéskor a PlayStation Plusba is érkezik.

A Killer Within meglepetésszerű leleplezése leginkább a PlayStation részéről történt, akik a, amelyen a november 5-i megjelenéstől kezdve lesz elérhető. A játékmenetből eddig csak egy rövid bepillantást láthattunk, de nagyon hasonlít az Among Us Death Note-os változatára.A PlayStation Blog szerint négy szerep közül választhatunk: Kira, Kira követője, L és a nyomozó, a két csapat pedig alapvetően Kira követői és az L-t segítők között oszlik meg. Az akciófázisban a játékosok nyomokat gyűjthetnek és feladatokat teljesíthetnek, míg a gyűlési fázisban mindenki megszavazza, hogy kit kell letartóztatni.

Nézd nagyban ezt a videót!