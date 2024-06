A Capcom bejelentette, hogy nyáron is szeretnének tető alá hozni egy olyan saját bejáratú eseményt, aminek részeként legalább a kiadóhoz kapcsolódó bejelentéseket prezentálhatják a rajongók számára, és már ki is jelölték ehhez a következő időpontot.

Így megtudtuk, hogy július 1-jén, azaz a következő hétfőn számíthatunk majd aeseményre, amiről már most megtudtuk, hogy mindössze 25 perces lesz és élőben követhetik majd a rajongók a Youtube-on.Meglepetés hivatalosan nem várható - ez persze változhat közben -, a Capcom ugyanis állítólag a Dead Rising Deluxe Remaster, a Kunitsu-Gami: Path of the Goddess és a Resident Evil 7 Biohazard iOS-es és Mac-es verzióinak alaposabb bemutatására szánja majd ezt az időt.

