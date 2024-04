Jövő héten bemutatkozhat a Kingdom Come: Deliverance 2

Meglepően nagy sikert aratott annak idején a Warhorse Studios fejlesztőinek kezei között készült Kingdom Come: Deliverance első része, azonban titkon mindenki tudta, hogy majd egy elkövetkezendő második epizód lehet igazán nagy durranás.

Miközben észrevétlenül elreppentek az évek, a jelek szerint el is érkeztünk oda, hogy nyakunkon a második rész bemutatója, lévén a Deep Silver és a Warhorse Studios bejelentették, hogy, a bejelentést pedig a Youtube-on és a Twitch-en keresztül is követhetik majd a rajongók.Bár az illetékesek konkrétan nem nevezték meg a Kingdom Come: Deliverance folytatását, ennek megfelelően még a leendő játék címe is teljesen ismeretlen, azonban kétségünk se legyen afelől, hogy a középkori szerepjáték visszatérése áll a háttérben.