Jön az MLB The Show 24

A Sony Interactive Entertainment bejelentette, hogy a San Diego Studio jóvoltából újabb epizóddal gazdagodhat az MLB The Show-sorozat, így a virtuális baseball rajongói hamarosan ismét elmerülhetnek a játékban.

A nemes egyszerűséggel MLB The Show 24 címre keresztelt legújabb rész, sőt már az első napon felkerül az Xbox Game Pass kínálatába, aki előfizető és szeretné kihasználni az ebből fakadó előnyöket.A játék standard kiadása már most előrendelhető, de a kiadó a lelkünkre kötötte, hogy érkezik belőle majd egy gyűjtői kiadás is, aminek a bemutatója és az előrendelése is február 6-án indul. Ha kíváncsi vagy az első trailerre, valamint Vladimir Guerrero Jr-ra, aki a Toronto Blue Jays játékosaként borítósztár is lett, akkor nézzétek meg az alábbi kedvcsinálót:

