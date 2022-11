Jön az első nagy DLC a Two Point Campushoz

Two Point Campus iskolamenedzsment játék első nagy DLC-je december 6-án jelenik meg PC-re, PlayStation 4-re és 5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X|S platformokra, valamint december 12-én Nintendo Switchre.

A Space Academy egy, többek között három elképesztő kampusz helyszínnel, hat diáktípussal, hat új kurzussal és tanteremmel. A játékosok a földönkívüli kalandjaikat Universe City-ben kezdhetik meg, miközben újraindítják a szebb napokat látott űrprogramot, valamint az első megyén kívüli egyetem is megnyílhat egy aszteroidán, melyet megfoszthatnak a természetes és ínycsiklandó természeti kincseitől, ami a sajt.Az egyetemünkre be kell vonzani földöntúli tehetséggel megáldott diákokat is, hogy megtöltsük a kampuszt nem csak elképesztő űrhajósokkal és űrlovagokkal, hanem űrlénydiákokkal is. Nincs egyetem bulizás nélkül, így a diákoknak bőséges lehetőségük van erre az új eseményekkel, mint a sci-fi con megrendezése, a kozmikus rock'n'roll királyának megválasztása, vagy a csatlakozás egy időutazó klubba.

