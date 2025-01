Jön a The House of the Dead 2: Remake

A The House of the Dead 2 a maga idejében az úgynevezett rail shooterek egyik koronázatlan királya volt, amelyben lehetőségünk nyílt egyedül vagy egy barátunk társaságában felvenni a harcot a vérszomkjas élőhalottakkal.

Otthoni környezetben ez a játékstílus soha nem volt túl népszerű - a játéktermekkel ellentétben -, azonban a Forever Entertainment és a MegaPixel Studio most úgy döntött, hogy csak a nosztalgia kedvéért elkészíti a The House of the Dead 2: Remake-et, amiAz alkotás minden téren felújított, modern grafikát és zenéket kapott, azonban a játékmenet a klasszikus előtt szeretne fejet hajtani, akárcsak a kooperatív mód, illetve a többféle befejezés, miközben klasszikus kampányt, de Boss módot és Training módot egyaránt találhatunk benne. Kedvcsináló:

