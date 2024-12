Jön a téli frissítés és a 2. évad a Tekken 8-hoz

A Bandai Namco bejelentette, hogy a tervek szerint egy téli frissítés mellett rövidesen a második évad is elindul a Tekken 8 kapcsán, sőt hamarosan egy újabb harcos kilétéről hullhat majd le a lepel a játék kapcsán.

Erre egészen pontosan a The Game Awards 2024-en kerülhet majd sor, azaz december 12-én, most csütörtökön éjszaka, ahol a Year 1 Pass utolsó karakteréről hullhat majd le a lepel, de ezzel még nem szűnik meg a Tekken 8 kiegészítése, hiszenMindezt pedig majd a második szezon követi valamikor a jövő esztendőben, amivel természetesen ismét egy sor extra karakter és egyéb tartalom érkezik meg közénk, és mindezt egy nagyon látványos videóval fel is vezette a Bandai Namco. Nézzétek csak:

