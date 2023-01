Jön a Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered

A Skunkape Games bejelentette, hogy újabb - ma már hellyel-közzel klasszikusnak nevezhető - Sam & Max videojátékhoz szeretnének feldolgozást készíteni, hogy megszépült formában, gatyába rázva élvezhessük.

Az aktuális kiválasztott a Sam & Max: The Devil's Playhouse lett, mely nem is olyan régen, még 2010-ben jelent meg, akkoriban epizodikus formában élvezhettük - áprilistól egészen augusztusig futott -olyan platformokon, mint a PC, a PS3, a Mac vagy az iPad.Akkoriban azonban nem sok figyelmet kapott, így itt az ideje egy második próbálkozásnak, de miután a Sam & Max Save the World Remastered és a Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered sem kapott túl nagy extra figyelmet - ezeket is a Skunkape Games készítette -, nem sok extra hozadékot várunk a Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered-től is, mely- egyelőre ismeretlen platformokra.