Jön a Path of Exile 2: Dawn of the Hunt, a játék eddigi legnagyobb tartalmi frissítése

A Grindign Gear Games bejelentett egy olyan nagyszabású tartalomfrissítést a Path of Exile 2 -höz, aminek a jelentőségét mi sem bizonyítja jobban más, minthogy még egy külön nevet is adtak neki a rajongók nagy örömére.

A new hunt dawns

?? Live Reveal - 12pm March 27 PDT

?? Play on PC and Consoles - 12pm April 4 PDT



https://t.co/FtwTXiDh2k pic.twitter.com/IYVFdOiNNd — Path of Exile (@pathofexile) March 11, 2025

Így mutatkozott be a Path of Exile 2 : Dawn of the Hunt, ami várhatóan, és április 4-én már játszható is lesz PC-n és konzolokon egyaránt, olyan változásokkal és frissítésekkel, amelyekre a rajongók már régóta várnak.Sajnos konkrétumok még nem láttak napvilágot, de az biztos, hogy új Ascendancy osztályok érkezhetnek a bővítménnyel, a bővebb részleteket azonban a március végére ígért formális bemutatón várhatjuk majd. Addig is egy kedvcsináló: