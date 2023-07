Jön a papír és a vallás a Farthest Frontier középkori városépítőbe

Az Early Access indítása óta a Farthest Frontier közel egymillió játékost vonzott be, hogy megvédjék és irányítsák a kis településeiket, a Crate Entertainment most felfedte, hogy mi várható augusztusban.

A legújabb frissítésben a vallási rendszer segítségével kielégíthetjük lakóink lelki szükségleteit, az ereklyékkel biztosíthatjuk népüknek a spirituális beteljesülést. Új iparág is érkezik a papír megjelenésével, a lapokat elküldhetjük a könyvkötőknek, a céheknél is hasznát veszik majd és ehhez kapcsolódóan megépíthetjük a könyvtárunkat.A csapat közölte azt is, új fosztogatók jelennek meg, ezáltal új módok jönnek a településünk megvédésére. Új állatokkal is bővül a játék, többek között csirkékkel, lovakkal és kecskékkel és egy sor achievementet is teljesíthetünk. Aa Steam Workshopon keresztül és rengeteg életminőségi változás érkezik az elkövetkező hónapokban.

