Jön a Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

A Capcom bejelentette, hogy feltámasztják a Marcel vs Capcom-sorozatot, ennek részeként pedig tető alá hoznak egy olyan epizódot, ami minden tekintetben retro élményeket nyújt majd a verekedős játékok kedvelőinek.

A név mögött valójában egy játékgyűjtemény áll, amelyben, így egészen pontosan az X-Men: Children of the Atom, a Marvel Super Heroes, a Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes, a Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes, a Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, az X-Men vs. Street Fighter és a The Punisher. Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics címre keresztelt csomag PC-re, PS4-re és Nintendo Switch-re egyaránt megjelenhet még 2024-ben, méghozzá nemcsak dobozos formában, hanem digitálisan is. Kedvcsináló hozzá:

