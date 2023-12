Jön a Lego Fortnite és még egy halom másik különleges élmény a játékba

Az Epic Games felvezette a Fortnite világának következő fejezetét, ami The Big Bang név alatt valóban egy nagy durranásnak ígérkezik, hiszen olyan élményekkel gazdagítja az alkotást, amire korábban még nem volt példa.

December 7-én már érkezik is az első nagyobb dolog, ami esetünkben a Lego Fortnite bevezetése lesz, aminek jóvoltábólés az alábbi kedvcsináló alapján hihetetlenül jól áll ez az egész a végeredménynek, simán el tudnánk viselni tartósabb formában is, ha megmaradna vagy valaki elkészítené önálló projektként. Fortnite -ban azonban csak egy event részeként kerül be ez a lehetőség, éppen úgy, mint a december 8-án induló versenyjátékos őrület, aminek részeként szélvészgyors autókkal tudunk majd ügyeskedni és száguldozni a játékban, méghozzá Rocket Race név alatt, amihez orbitális mennyiségéű extra és apró kiegészítő érkezik, sőt egy ritmusjáték is körvonalazódik a háttérben. Az alábbi mozgókép alapján mindent láthattuk a gyakorlatban is: