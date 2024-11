Jön a Hello Neighbor 3

A tinyBuild bejelentette, hogy érkezik a Hello Neighbor 3 , a népszerű túlélős horrorjáték legújabb epizódja, ami egyelőre nem tudni még, pontosan mikor, de az biztos, hogy PC-re megjelenhet majd.

A játékot az eredeti alkotó, Nikita Kolesnikov, valamint egy köré verbúvált kis fejlesztőcsapat készíti, akik olyan jól haladnak a munkával, hogy reményeik szerint a korai alfa változatok hamarosan talán már kipróbálhatóvá is válnak, bár jelen helyzetben még nagyon korai lenne ilyesmiről beszélni.A Hello Neihboor 3, de most Raven Brooks városa vár ránk, ahová teljesen idegeként érkezünk és minden eddiginél nagyobb volumenben végezhetjük a szomszédok megfigyelését.

