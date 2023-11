Jön a God of War társasjáték

A CMON bejelentette, hogy a Sony közbenjárásával, illetve engedélyével elkészítenek egy God of War társasjátékot, ami a 2018-as epizódra építene, amelyben Kratos és fia felfedezték a norvég mitológia kilenc birodalmát.

A társasjáték pontos típusáról és sajátosságairól egyelőre nem kaptunk részleteket, de az már biztos, hogy a CMON-tól megszokott gyönyörű miniatűr figurákat kapunk majd a dobozban, és miközben még a Santa Monica Studio csapata is megtámogatja az elkészülését,Sőt mi több, a megjelenést sokkal későbbre, hiszen a legoptimistább tervek alapján is csak 2025-ben jelenhet meg a God of War társasjáték, de a készítők azt ígérték, hogy előtte még többször hallunk majd felőle.