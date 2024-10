Jön a God of War Remastered Collection PS5-re?

Izgalmas pletykák láttak napvilágot egy Lunatic Ignus névre hallgató bennfentestől a God of War-sorozat jövőjével kapcsolatban, aki úgy értesült, hogy a Sony parancsot adott a korai God of War-játékok feldolgozására.

Mint ismert, a God of War korai részei egyszer már kaptak egy átiratot PS3-ra, akkor mindegyik PS2-re, sőt PSP-re megjelent rész is napvilágot láthatott megszépült formában az akkori masinára, de most úgy tudni, hogy a Sony ismét előszedné a God of War Remastered Collection-t.Ennek. A feldolgozások a Nixxes csapatánál készülnek és 2025 márciusában eshetnek át a hivatalos bejelentésen és a God of War 3-ig az összes görög mitológiára épülő epizódot tartalmazná a csomag. Izgatottan várjuk a bejelentést!