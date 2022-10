Jön a Far Cry 6 GOTY kiadása, ami egy eddig még be nem jelentett kiegészítőt is tartalmaz

A Ubisoft bejelentette, hogy hamarosan egy GOTY kiadásban is megjelenhet majd a Far Cry 6 , ami a játék eddigi legtartalmasabb csomagjaként rengeteg extrával kecsegtet a rajongók számára.

Ebben a pakkban helyet kap ugyanis a Far Cry 3: Blood Dragon Classic Edition, a Vice, a Croc Hunter és Jungle Expedition csomagok, az eddig megjelent összes frissítés, de, ami azért különös, mert a Ubisoft még be sem jelentette hivatalosan.A mostani beharangozónál is csak annyit tudhattunk meg róla, hogy hamarosan bemutatkozik, így nem tudni még, hogy a bővítmény csak a GOTY kiadás részét képezi-e majd, vagy önmagában is megvásárolható lesz, de alighanem utóbbi miatt sem kell aggódnunk.