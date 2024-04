Jön a Disgaea 7 komplett kiadása

A Nippon Ichi Software bejelentette a Disgaea 7 komplett kiadását, ami Japánban Disgaea 7: Koremade no Zenbu Iri Hajimemashita címmel jelenhet meg még idén nyáron, egészen pontosan július 25-én PS4-re, PS5-re és Nintendo Switch-re is.

Hogy nyugatra elhozzák-e majd ezt a csomagot, az egyelőre még nem derült ki a csapat bejelentéseiből, azonban miután az alapjáték felénk is megjelent - Disgaea 7: Vows of the Virtueless címmel -, ezért ha egy kicsit megkésve, de szinte biztosan megkapjuk ezt a csomagot.A Disgaea 7 Complete név alatt emlegetett gyűjteményben egyébiránt, sőt egy extra sztorit és néhány plusz gameplay elemet is kialakítanak hozzá a fejlesztők.