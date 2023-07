Jön a Blade Runner 2033: Labyrinth

Az Annapurna Interactive bejelentette, hogy videojátékot készítenek a Blade Runner-sorozat alapján, mely nemes egyszerűséggel Blade Runner 2033: Labyrinth címmel érkezik, és egészen ígéretesnek tűnik.

Mindezt annak ellenére is ki merjük jelenteni, hogy az első kedvcsinálón túl gyakorlatilag semmit sem hallottunk vagy láttunk még a játékból, ami biztos, hogy egy, további érdekessége pedig, hogy a csapat első belső fejlesztésű címeként vonulhat be a történelembe.Nem mellesleg az Annapurna Interactive mintegy 25 év után először hozza vissza a Blade Runner franchise-t a videojátékok világába, ami azon túl, hogy nagy felelősség, az alábbi videó alapján egészen jól is elsülhet majd.

