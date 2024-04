Jól ismert szinkronszínészek csatlakoztak az Among Us animációs sorozathoz

Bár továbbra is nehezen áll össze, hogy miként lesz jól és könnyedén fogyasztható animációs sorozat az Among Us -ból, de ez legyen a készítők problémája, akik egyébként mindent elkövetnek azért, hogy megfelelő minőségű legyen a végeredmény.

Mi sem bizonyítja ezt jobban más, minthogy az Among Us animációs szériához most néhy jól ismert színészt, illetve szinkronszínészt is bejelentettek, akik biztosan feldobják majd a produkciót, pláne annak fényében, hogy itt lesz például Debra Wilson is (Halo Infinite, Star Wars Jedi: Survivor), aki majd a sárga csapattársat testesíti meg.Rajta kívül a fehér csapattársnak Patton Oswalt (Ghostbusters: Frozen Empire, Marvel's MODOK), a barnának Phil LaMarr (Star Wars: The Bad Batch, Mortal Kombat 1), a lime színűnek pedig Wayne Knight (Seinfeld, Jurassic Park) adja majd a hangját a friss hírek szerint.