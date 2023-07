Jól ismert színésznő is szerepet kap a Baldur's Gate 3-ban

A megjelenéshez közeledve a Larian Studios közelebbről is bemutatja a Baldur's Gate 3 karaktereit, az egyik leglátványosabb gonosztevő Orin the Red, akinek a hangját nem más, mint Maggie Robertson adja, a Resident Evil Lady Dimitrescuja.

Orint Robertson úgy jellemezte, hogy "nem tudhatod, mikor bukkan fel, nem tudhatod, milyen formában fog megjelenni, hihetetlenül trükkös." A feltűnő gonosztevő szerepében Robertson csatlakozik a Ketheric Thorm tábornokot alakító J.K. Simmonshoz és a Lord Enver Gortash-t alakító Jason Isaacshoz. A színésznő lelkesnek tűnik az alakváltó szerepét illetően és a fejlesztők szerint ő a "gyilkosság nagymestere".Orint az teszi különösen ijesztővé, hogy szó szerint bárkit képes megszemélyesíteni és a Larian Studios világossá tette, hogy "talán még a táborunkból is lehet valaki". Maggie Robertson Skjóthendi hangját is adta a God of War: Ragnarökben, a Resident Evil Villagebena Golden Joystick Awardson 2021-ben

