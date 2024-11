Jól halad a Max Payne 1 & 2 Remake fejlesztése

A 2022-es bejelentés óta a Remedy nagyon közlékeny volt a Max Payne 1 & 2 Remakekel kapcsolatban, ez a lendület azóta sem csökkent, a finn stúdió egy nemrégiben tartott befektetői hívás részeként újabb hírmorzsát szolgáltatott.





A Remedy a befektetőknek a 2024-es harmadik negyedévi felülvizsgálat részeként elmondta: a Max Payne 1 & 2 Remake folyamatosan és jó ütemben halad a gyártási fázisban és összességében a 2024-es év során a játékprojektjeik javuló ütemben haladnak. Az is kiderült, a Control 2 még mindig gyártási készültségben van és lépésről lépésre halad a tényleges gyártási fázis felé.A céget arról is megkérdezték, hogy van-e elég erőforrása arra, hogy az FBC: Firebreak (és a Max Payne 1 & 2 Remake) mellett a Control 2-t is elkészítse, mire Santtu Kallionpaa pénzügyi igazgató azt mondta: "Kezeljük a játék- és projektportfóliónkat, és".