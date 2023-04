Jól fogytak a Little Nightmares franchise játékai

A Bandai Namco Europe ma, a Little Nightmares megjelenésének hatodik évfordulóján bejelentette, hogy a franchise játékai több mint 12 millió példányban keltek el, ez tartalmazza a PC-s, konzolos és mobilos eladásokat is.

Amikor elkezdtük a Little Nightmarest, azt gondoltuk, hogy tényleg valami különlegeset találtunk ki, de még mindig, minden nap lenyűgöz minket a rajongóink elkötelezettsége a franchise iránt. Nem tudjuk eléggé megköszönni az elkötelezettségüket és továbbra is dolgozunk a franchise következő állomásán.

Az első rész a Tarsier Studios által fejlesztett Little Nightmares volt 2017-ben , amiben Six szerepében próbáltunk megmenekülni a Maw-ból, egy groteszk lakókkal teli víz alatti hajóból. A folytatás 2021-ben érkezett, a Little Nightmares II Mono történetét meséli el, aki találkozik a sárga esőkabátos lánnyal. 2019-ben bemutatták a Very Little Nightmares című mobiljátékot, jelenleg pedig fejlesztés alatt áll a Little Nightmares mobilos portja.Lucas Roussel, a Bandai Namco Europe kiadói igazgatója és Little Nightmares ügyvezető producere így fogalmazott: