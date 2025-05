Jól fogynak az Xbox játékai PS5-ön

A Sony tegnap nyilvánosságra hozta a PlayStation 5 felhasználók által 2025 áprilisában letöltött legnépszerűbb játékokat és a lista negyedét az Xbox által kiadott címek teszik ki, így a három nagy játék is az első 20-ban van.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered and Forza Horizon 5 topped the PlayStation Store download charts in April. Check out the complete list: https://t.co/IIfYsEMbAu pic.twitter.com/e9c8djQfY7 — PlayStation (@PlayStation) May 5, 2025

A frissen közzétett adatok szerint a The Elder Scrolls IV:, míg nálunk a Forza Horizon 5 az első, a harmadik pedig a Minecraft. A három régióban még az élbolyban van az Indiana Jones and the Great Circle és a Black Ops 6, ami az Xbox-kiadásokat illeti.A többi kiadó új játékai közül a Clair Obscur: Expedition 33, az EA SPORTS FC 25, az Assassin?s Creed Shadows, a Split Fiction, Days Gone Remastered, az NBA 2K25 és a The First Berserker: Khazan található meg a listán. Továbbá olyan régebbi címek fogytak áprilisban PS5-re, mint a GTA V, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, It Takes Two.