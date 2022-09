Jó hírrel szolgáltak a fejlesztők, mégsem fog jövő évre átcsúszni a Marvel's Midnight Suns

A Disney & Marvel Games Showcase során megtudtuk, hogy mikor is érkezik pontosan a Firaxis különféle szuperhősöket felvonultató stratégiai játéka, a készítők pedig egy vadiúj előzetes mellett egyéb kellemes meglepetésekkel is tudtak nekünk szolgálni.

Korábban már mi is beszámoltunk róla, hogy sajnos jövő évre csúszott át a marveles X-COM, a Marvel's Midnight Suns megjelenése, viszont most úgy tűnik, hogy még az idén meg fog jelenni.először a stratégiai játék.További jó hír, hogy a játékot animációs kisfilmek fogják majd felvezetni az egyes karakterekre fókuszálva, október 31-től lesznek elérhetőek ezek a kedvcsináló videók. A beharangozó előzetes alapján minden egyes fontosabb Marvel's Midnight Suns karakter kap majd külön bemutatkozó előzetest.Többek között Doctor Strange, Penge, Szellemlovas, Amerika Kapitány, Pókember, Rozsomák, Nico, Magic, Skarlát Boszorkány és Vasember karaktereiről is többet megtudunk majd a játék megjelenése előtt. Bízun benne, hogy a december 2 már a végleges megjelenési dátum, és hogy nem lesz több fennakadás a Midnight Sunsal kapcsolatban.

