Jelentős előrehaladás történt a The Witcher 4 fejlesztésében

A CD Projekt Red legutóbbi eredménybeszámolójában a stúdió felvázolta, hogy mivel foglalkozott 2024 első felében és bejelentette, hogy már készül a következő The Witcher-játék teljes körű gyártására.

A folytatás jelenleg a Project Polaris kódnevet visel és az idén elért haladás lehetővé teszi a stúdió számára, hogy. Mindez azt jelenti, hogy most már minden a helyén van és készülnek a teljes gyártásra.Bár ez nem túl nagy meglepetés, hiszen azt tudjuk , hogy a The Witcher 4 lesz a következő játék, amit a CD Projekt Red kiad, bár az még ismert, hogy mikor. Tekintve, hogy a The Witcher 4-hez még csak most kezdik el a teljes gyártást, valószínűleg még néhány évre vagyunk a megjelenéstől.

