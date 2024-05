Játékra optimalizált Chromebookot mutatott be az Acer

A napokban mutatta be az Acer legújabb Chromebookjait, amik a Chromebook Plus szériába érkeztek, ezek között pedig egy videojátékra optimalizált, a ChromeOS generatív MI-jével megerősített laptopot is piacra dobnak Chromebook Plus 516 GE névvel.





Természetesen a platform sajátosságai szerint leginkább felhő alapú játékról van szó, amihez az NVIDIA GeForce NOW-t lehet elsősorban igénybe venni, amely akár 1600p felbontásban és 120 képkocka/mp sebességgel pöröghet a 120 Hz-es WQXGA kijelzőn. A Chromebookok esetében nem megszokott módon a Plus 516 GE RGB billentyűzettel érkezik, továbbá Wi-Fi 6E biztosítja a megbízható vezeték nélküli csatlakozást.A WQXGA (2560x1600) IPS kijelzője mellett DTS audiót biztosító, két felfelé és két lefelé irányuló hangszórót is kapott a gamer Chromebook, amelyek a mélysugárzókkal ellentétes irányba sugározzák a hangot, kiküszöbölve a nem kívánt rezgéseket.A wifi mellett RJ-45 2,5G Gigabit Ethernet LAN-porton is érkezhet az adat a laptopba, a szoftverek között pedig az új Game irányítópult is helyet kapott, amely. Az RGB billentyűzet 4 zónás előre beállított háttérvilágítási színmódokat kapott.A fentieken kívül a Chromebook Plus 516 GE akár 2 TB PCIe NVMe SSD tárhellyel, akár 16 GB gyors LPDDR4X memóriával is vásárolható, és a 65 Wh teljesítmáényű telepből akár 10 órányi akkumulátor-üzemidőt is ki lehet csikarni.Az Acer Chromebook Plus 516 GE az EMEA régióban júniustól lesz elérhető 699 Euro (272 ezer forint) ártól.