Játékosainak kétharmadát elveszítette a Lost Ark a csalók és az inaktív felhasználók bannolásával

Óriási banhullám söpört végig a minap a Lost Ark világán, ami azért nagyon érdekes, mert elképesztő mennyiségű játékost tettek utcára ezzel a készítők, köztük ráadásul olyanokat is, akik ezt meg sem érdemelték.

Az első jelentések szerint a nagy banhullám a Lost Ark játékosainak mintegy kétharmadát kidobta a szerverekről, köztük elsődlegesen azokat,, amihez állítólag elég volt az is, ha valaki botokat használt.Mindez alapvetően jó hír lenne a tisztességes rajongók számára, csakhogy közülük is nagyon sokan jelezték: ártatlanul lettek kihajítva a szerverekről, valaki rosszul felismert csalás miatt, valaki pedig azért, mert pár hónapja nem lépett be a játékba, holott még szeretett volna visszatérni. A döntés ellen fellenbezést lehet benyújtani, de a dolog akkor is több mint kellemetlen, különösen annak fényében, hogy a készítők maguk is elismerték: sok embert tévesen bannoltak.