Napokon belül visszatér közénk a MultiVersus , amihez kapcsolódóan egymás után érkeznek a kedvcsinálók, így most a játék egyik talán legjobban várt új karakterét ismerhetjük meg egy gameplay trailer keretein belül.

Joker vagy éppen Smith ügynök mellett ugyanis, és erről a készítők most egy kedvcsinálót is összedobtak nekünk, amelyben alaposabban is megismerkedhetünk a könyörtelen maszkos gyilkossal.Aki esetleg elfelejtette volna, a MultiVersus a tervek szerint május 28-án, azaz jövő héten tér vissza közénk PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re egyaránt, ha pedig kíváncsi vagy Jasonre a gyakorlatban, itt a lehetőség ismerkedni vele.

Nézd nagyban ezt a videót!