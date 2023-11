A People Can Fly bejelentette, hogy az Incuvo csapata nem képes időben befejezni a Bulletstorm VR fejlesztési munkálatait, így a korábbi decemberi dátumot sajnos a jövő évre kellett tolniuk.

Természetesen van már új időpont is, így megtudtuk, hogy a játékPlayStation VR2-re és Questre egyaránt, ami plusz egy hónap várakozás ugyan, de a kiadó nem ok nélkül hozta meg ezt a döntést.A People Can Fly szerint ugyanis az a cél, hogy a játék minősége megfeleljen az elvárásoknak, hogy egy igazi tripla-A kategóriás címet tegyenek le az asztalra, ehhez viszont még egy kicsit vissza kell tartaniuk a megjelenést.