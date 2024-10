Januárra kapott megjelenést a The Stone of Madness lopakodós-stratégia

Az év utolsó Steam Next Festje gőzerővel zajlik, a rengeteg kisebb, talán ismeretlen játék között van néhány, amire érdemes odafigyelni, köztük a Blasphemous alkotójának, a The Game Kitchen-nek a következő projektjét.

A stúdió taktikai lopakodós kalandja a The Stone of Madness , amelynek mára január 28-i megjelenés előtt. A cím PC-n, PS5-ön, Xbox Series-en és Switchen debütál különleges, kézzel festett művészeti stílussal, amelyet Francisco De Goya spanyol festő művei inspiráltak.Ami a sztorit illeti: a 18. század végén egy spanyol őrültekházában, jogtalanul bezárt öt fogvatartottnak tervet kell kidolgoznia a kijutáshoz és együtt kell szembenézniük legmélyebb félelmeikkel, miközben az őrület és a kétségbeesés ellen kell küzdeniük. Két különböző menekülési terv közül is választhatunk és mindkettőnek saját céljai és történetei lesznek.

