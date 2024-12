Januárban leleplezik, mit is készítenek a The Witcher és a Cyberpunk egykori fejlesztői

A lengyel Rebel Wolves stúdió még az év elején felfedte debütáló játékának címét, - ez lesz a Dawnwalker , - most pedig közölték az alcímét és hogy a jövő hónapban lesz a bemutatkozó esemény.

A varsói székhelyű stúdió, amelyet 2022-ben a The Witcher 3 játék- és művészeti vezetői alapítottak, a Dawnwalker -saga első játékán dolgozik. Az első rész, a The Blood of Dawnwalker egy "sötét fantasy narratív sandbox akció-RPG", amely nagy hangsúlyt fektet a történetre és a narratívára és Unreal Engine 5-ön fejlesztik PC-re, PlayStationre és Xboxra.A Bandai Namco bejelentette, hogy január 13-án, magyar idő szerint 22 órakor egy 45 perces streamet tartanak, ahol megnézhetjük, ahogy "a középkori, 14. századi Európa szembesül a legendákkal a Dawnwalker szemszögéből".Megismerhetjük a játék fő koncepcióit, az eredetet, a világot, a történetet és

