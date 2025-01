Január végén jön az Accolade Sports Collection retró sportgyűjtemény

Akkoriban az Accolade volt az egyik legnagyobb név a sportjátékok között, az Accolade Sports Collection t pedig a QUByte Interactive és az Atari hozza el nekünk a hónap végén PS4-re, PS5-re, Xbox Onera, Xbox Series X|S-re, Switch-re és PC-re., a Hardball! és a Hardball 2 a baseball-ról szól és mind a kettő helyi multis játékot biztosít. A Hoops Shut Up And Jam! egy kosárlabda játék és szintén lesz helyi többjátékos mód, a Winter Challenge téli sportokat hoz, míg a Summer Challengeban van többek között kajak, íjászat és 400 méteres gátfutás.A modern fejlesztések közé tartoznak a mentési állapotok, képernyőszűrők, tutorialok és még sok más, az előrendelők pedig 20 százalékos kedvezménnyel vehetik meg a gyűjteményt.

Az Accolade Sports Collection öt klasszikus '90-es évekbeli sportjátékot hoz január 30-án konzolokra és PC-re, a gyűjteményben megtalálható többek között a Hardball és a Hoops Shut Up And Jam! is, mindezek olyan fejlesztésekkel jönnek, mint mentések és tutorialok.