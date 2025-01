Január 10-én érkezik a Fantasztikus Négyes a Marvel Rivals-ba

A NetEase Games bejelentette, hogy terveik szerint január 10-én, azaz most pénteken kerülhet majd be a Marvel Rivals kínálatába a sokak által régóta várt Fantasztikus Négyes, ami egyszerre négy újonc érkezését jelenti.

A frissítéssel ugyanis a komplett csapat elérhetővé válik az alkotás keretein belül, így Mister Fantastic, Invisible Woman, Human Torch és The Thing is csatlakoznak a nagy bunyókhoz a Season 1: Eternal Night Falls részeként, amiben a sötétség teljesen elnyeli New Yorkot, miután Drakula és Doctor Doom megzavarják a Holdat és örök éjszakába taszítják a várost.Miután a sötétséggel vámpírszerű lények lepik el a várost, minden eddiginél nagyobb erő mozgósítására van szükség, és így kerül képbe a Fantasztikus Négyes, akik az alábbi kedvcsináló alapján ügyesen rendet tesznek majd a városban.

