Jade Raymond kiszállt a saját stúdiójából

Egészen érthetetlen, ami az elmúlt néhány évben a Haven Interactive Studios háza táján történt, lévén a Jade Raymond által alapított, majd a Sony által 2022-ben felvásárolt cég képtelen egyről a kettőre jutni.

Olyannyira, hogy most kiderült:, ami egyenesen döbbenetes annak fényében, hogy alig pár hét maradt hátra első komolyabb hangvételű játékuk, a Fairgames megjelenéséhez, aminek az oka jelenleg ismeretlen.A Bloomberg néhány névtelen csapattagtól úgy értesült, hogy a stúdió vezetése aggódik a játék fogadtatása miatt, és emiatt döntött úgy Raymond, hogy kihátrál az egész mögül, helyette pedig rögtön két embert is be kellett vonni a vezetésbe, így a stúdiót most Marie-Eve Danis és Pierre-Francois Sapinski vezetik.