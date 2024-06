Jack Sparrow is bekerült a Fortnite-ba, de egyelőre nem érheti el mindenki

Újabb ismert arccal bővül a Fortnite , lévén nem sokkal a szombati in-game Metallica koncert után kiderült, hogy a Karib-tenger kalózaiból ismert Jack Sparrow is bekerült a Fortnite -ba, azonban nem elérhető mindenkinek.

Johnny Depp nagyszerű kalózkarakteréről már hónapok óta szólnak a találgatások, többször is szóbeszédek tárgyát képezte, adatbányászok is ráakadtak hozzá kapcsolódó kódsorokra, most pedig végre megérkezett közénk,Ennek az oka nem más, minthogy a Jack Sparrow skin a Cursed Sails Pass részét képezi, ami a legutóbbi frissítéssel került bele az item shopba, és aki arra lecsapott, az most automatikusan hozzáférést kapott a Jack Sparrow skinhez, mindenki másnak azonban egyelőre várakoznia kell.