Jack Black szerint a Minecraft mozifilm az, amire a világnak most szüksége van

A színész Jack Black úgy véli, hogy a hamarosan a mozikba kerülő Minecraft adaptáció pont az a frissítő, amire a világnak most szüksége van, erről a The Hollywood Reporternek beszélt a film premierjén vasárnap, Londonban.

Black, - aki Steve-et alakítja a Minecraft -adaptációban - kifejtette, hogy mostanában "annyi erőszak, háború és gyűlölet" van, ezért azt szereti az". Hozzátette, hogy "némi harag és erőszak" is van a benne, de a végén a barátságról és az összefogásról szól, hogy jobb hellyé tegyük a világot.Black véleményét a Trónok harca és az Aquaman színésze, Jason Momoa is megerősítette, aki szintén szerepel a filmben. Szerinte most mindenkinek szüksége van arra, hogy egy kicsit elmeneküljön, jó hátradőlni és egy igazán szórakoztató kalandban részt venni és nevetni.Hogy ez mennyire valósul meg, az hamarosan kiderül, ugyanis a magyar mozikba április 3-án megérkezik.