Nem hagyja annyiban a Bleach: Rebirth of Souls bemutatását a Bandai Namco és a Tamsoft, akik egy újabb előzetest mutattak be a játékhoz, a főszerepben egy újabb karakterrel, merthogy még mindig nem prezentáltak mindenkit.

Az aktuális kedvcsináló főszereplője Izuru Kira lett, aki felett természetesen mi is átvehetjük majd az irányítást,pedig teljesen egyedülálló akciókra lesz képes, amelyekkel még az ellenfelek magához vonzása sem okoz problémát. Bleach: Rebirth of Souls 2025 elején érkezik majd PC-re, PS4-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt, sajnos ennél pontosabb dátum azonban még nem áll a rendelkezésünkre, de talán hamarosan ennek a bejelentésére is sor kerül.

